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NASA'nın Mars 2020 aracı ilk sürüş testini tamamladı
NASA, Mars 2020 adını verdiği Rover?ın (keşif aracı), ilk sürüş testini başarıyla tamamladığını duyurdu. NASA?dan yapılan açıklamada, tüm sistemlerin çalıştığını gösteren 10 saatlik bir demo ile tamamlanan testte, Mars 2020 isimli...
DIŞ HABERLER 19.12.2019, 21:00
NASA, Mars 2020 adını verdiği Rover?ın (keşif aracı), ilk sürüş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.
NASA?dan yapılan açıklamada, tüm sistemlerin çalıştığını gösteren 10 saatlik bir demo ile tamamlanan testte, Mars 2020 isimli Rover?ın özel statik zemin üzerinde yaklaşık 91 cm yükseklikteki engelleri aşmayı başardığı belirtildi.
Rover?ın 17 Temmuz 2020?de fırlatılması planlanıyor ve Jezero kraterine 18 mart 2021?de inmesi bekleniyor. Üzerinde yüksek çözünürlüklü kameralar ve navigasyon sistemi bulunan Rover?ın kızıl gezegende yaşam belirtisi arama ve iklim araştırması yapması planlandığı belirtildi.
NASA?dan yapılan açıklamada, tüm sistemlerin çalıştığını gösteren 10 saatlik bir demo ile tamamlanan testte, Mars 2020 isimli Rover?ın özel statik zemin üzerinde yaklaşık 91 cm yükseklikteki engelleri aşmayı başardığı belirtildi.
Rover?ın 17 Temmuz 2020?de fırlatılması planlanıyor ve Jezero kraterine 18 mart 2021?de inmesi bekleniyor. Üzerinde yüksek çözünürlüklü kameralar ve navigasyon sistemi bulunan Rover?ın kızıl gezegende yaşam belirtisi arama ve iklim araştırması yapması planlandığı belirtildi.
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