Narkotik polis müdürü uyuşturucu kaçakçılığından 10 yıl hapse mahkum oldu

Ersin Arslan / Helsinki, 30 Aralık () – Finlandiya’nın eski Narkotik Polis Müdürü Jari Aarnio, Helsinki Mahkemesi tarafından uyuşturucu kaçakçılığından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcının 13 yıl hapisle cezalandırılmasını istediği polis müdürü ağır narkotika suçu ve ağır hizmet suçlarından mahkum oldu. Mahkemenin ayrıca 1,3 milyon Euro para cezasına çarptırdığı Jari Aarnio’nun 2011 yılında Finlandiya’ya Hollanda’dan variller içerisinde 1 ton haşhaş sokarak piyasaya süren uyuşturucu şebekesi içinde belirleyici rol oynadığı sabit görüldü. 10 yıl hapse mahkum olan polis müdürü daha önce görülen bir başka davada da görevi suistimal, rüşvet ve dolandırıcılık suçlarından 3 yıl hapis ile cezalandırılmıştı.