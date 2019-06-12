Naim Babüroğlu, NATO’suz Türkiye seçeneğini değerlendirdi

İSTANBUL,() - F-35 krizi, Doğu Akdeniz’de gelinen son nokta ve NATO’suz Türkiye seçeneğini değerlendiren Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, "NATO’da söz hakkı bulunmayan Türkiye, Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını koruyamaz" dedi. Babüroğlu ayrıca, S-400’ün düne kadar etkili bir silah sistemi olduğunu ancak şimdi ise bir tehdit durumuna geldiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ABD’de eğitim gören Türk F-35 personelinin eğitimlerinin durduğunu açıklaması F-35 krizini yeniden gündeme taşıdı. İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Naim Babüroğlu F-35 krizini, Doğu Akdeniz’de gelinen son noktayı ve NATO’suz Türkiye seçeneğini değerlendirdi.

"Rus hava savunma sistemi S-400’ün satın alınması NATO’suz Türkiye seçeneğini akıllara getirirken, Doğu Akdeniz’de yaşanan enerji çıkmazı Türkiye etrafındaki çemberin giderek daraldığını gösteriyor" diyen İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, Türkiye ile Kuzey Atlantik Savunma Paktı (NATO) arasındaki ilişkiyi şu sözlerle anlattı:

"Rusya, İran ve Kuzey Kore, NATO’nun tehdit ülkeler sıralamasında yer alır. Bu ülkeler ve diğer kriz bölgeleri dikkate alınarak ‘NATO Kuvvet Havuzu’ oluşturulur. Savunma bütçesi ve NATO kuvvet yapısı bu tehditlere göre şekillendirilir. Türkiye de, ‘NATO Kuvvet Havuzu’nun en büyük katkı sağlayıcılarından biridir. Yani olası bir savaşta Türkiye önceden hazırladığı birliklerini Rusya ile savaşta kullanmaya hazır tutar” sözleriyle özetleyen Babüroğlu, S-400 Savunma Sistemi’nin NATO tarafından ‘tehdit’ olarak algılanan Rusya’dan alındığını bu durumun ABD ve NATO tarafınca şiddetli tepkilerle karşılandığını hatırlattı. Babüroğlu, “ABD ve NATO, Türkiye’nin Rusya’dan stratejik düzeyde bir silah sistemi almasına olumlu bakmaz. ABD gerginliği adım adım tırmandıracaktır."

“F-35 ALIMINI EN ÇOK İSRAİL İSTEMEZ”

Türkiye’nin de üretici ortaklarından olduğu F-35 savaş uçağı programının önemine değinen Emekli Tuğgeneral Babüroğlu, "F-35’ler neden önemli? Türkiye’nin envanterinde bulunan F-4E 2020 uçakları ve ardından F-16’ların ilk hizmete giren modelleri 2020’lerden başlayarak F-35’lerle değiştirilecek. Jeopolitik gerginliklerin ve güç mücadelesinin yaşandığı Doğu Akdeniz, Suriye, Irak gibi tehdit eden bu coğrafyada F-35’lerin önemi daha da artıyor. İleri teknolojiye sahip, radar izi bulunmayan beşinci nesil bir savaş uçağı olan F-35, Türkiye’nin bölgedeki ağırlığı ve caydırıcılığı yönünden önemli. F-35’lere sahip olan İsrail, bölgede Türkiye’nin bu uçağa sahip olmasını doğal olarak istemeyecektir" şeklinde konuştu.

NATO ÜYESİ OLMAYAN BİR TÜRKİYE MÜMKÜN MÜ?

Babüroğlu, ‘Türkiye’nin NATO’dan ayrılıp, ayrılmayacağı’ yönündeki soruya, “Türkiye bağımsız bir ülke ve elbette istediği zaman NATO’dan çıkabilir. Neden olmasın? Kendi milli savunma sistemini kurmuş, ulusal hava sistemini oluşturmuş, kendisine yöneltilen tehditlere tek başına karşı koyabilen ve herhangi bir ittifakın şemsiyesine ihtiyaç duymayan bir ülke elbette NATO’dan çıkabilir.” sözleriyle cevap verdi. Babüroğlu ayrıca, “ABD’den Patriot almakla bağımsız olunmayacağı gibi Rusya’dan S-400 almakla da bağımsız olunmaz” ifadelerini kullandı.

NATO’da söz hakkı bulunmayan bir Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını savunamayacağını ifade eden Babüroğlu, “NATO’da bulunmayan bir Türkiye’nin etkisi ve gücü ne olur? Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin NATO’ya üye olması sürecini veto edebilir mi? Ortadoğu’da Türkiye karşıtı politikalar güden herhangi bir ülkenin Batı bloğu ile kuracağı ilişkileri daha doğmadan kesebilir mi? Doğu Akdeniz’in, Ege’nin tümüyle bir NATO, Yunan gölü haline gelmesine karşı koyabilir mi?” dedi. Babüroğlu, “NATO üyesi olmayan bir Türkiye’nin sığınmacı akını gerekçesiyle NATO için ‘tehdit ülke’ olarak algılanması olasılığına karşı ne yapılacak? Bu soruların yanıtları hangi düzeyde tartışıldı” diye sordu.

Babüroğlu, S-400’ün düne kadar etkili bir silah sistemi olduğunu ancak şimdi ise bir tehdit durumuna geldiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Pentagon ABD’deki hava üslerinde F-35 eğitimi süren Türk personelin eğitimini durduklarını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde de ABD Savunma Bakanlığı vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektupta S-400’lerin alınması durumunda yeni eğitimlerin olmayacağını bildirmiş, Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit etmişti.