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Nacho Sanchez Amor, AP’nin Türkiye raportörü oldu
İspanyol Nacho Sanchez Amor, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yeni Türkiye raportörü oldu. AP Komisyonu’nda Amor’un Türkiye raportörlüğü görevine getirilmesi görüşülerek onaylandı. AP’de Sosyal Demokratların üyesi olan Amor, yeni görevini...
DIŞ HABERLER 08.10.2019, 17:56
İspanyol Nacho Sanchez Amor, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yeni Türkiye raportörü oldu.
AP Komisyonu’nda Amor’un Türkiye raportörlüğü görevine getirilmesi görüşülerek onaylandı. AP’de Sosyal Demokratların üyesi olan Amor, yeni görevini Hollandalı Kati Piri’den devralacak.
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