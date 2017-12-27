Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Okul bahçesinde top oynayan çocuklara ateş açıldı: 7 yaralı
Top oynayan çocuklara silahlı saldırı:...
CHP'li vekil hakkında soruşturma
CHP'li vekil hakkında soruşturma
BAE’li Bakan: Arap dünyası Ankara yada Tahran tarafından yönetilmeyecek
"Arap dünyasını Ankara yada Tahran...
Erdoğan: Özel sektörümüzü Tunus’a daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz
Erdoğan: Beşar teröristtir, 1 milyon...

Myanmar’da Reuters muhabirlerinin gözaltı süreleri uzatıldı

Mergim Özdamar / İstanbul, 27 Aralık () – Son iki haftadır Myanmar'da gözaltında olan iki Reuters muhabirinin gözaltı süresi bugün iki hafta daha uzatıldı. Mahkemede yargıç Ohn Myint, Wa Lone, 31, ve Kyaw Soe Oo, 27, isimli muhabirlerin...

Myanmar’da Reuters muhabirlerinin gözaltı süreleri uzatıldı

Mergim Özdamar / İstanbul, 27 Aralık () – Son iki haftadır Myanmar'da gözaltında olan iki Reuters muhabirinin gözaltı süresi bugün iki hafta daha uzatıldı.
Mahkemede yargıç Ohn Myint, Wa Lone, 31, ve Kyaw Soe Oo, 27, isimli muhabirlerin davasında, polisin talebi üzerine, gözaltı süresinde 14 günlük uzatmayı kabul etti. Polis daha sonra muhabirleri cezaevine götürdü. Muhabirler daha önce bir polis teşkilatında tutuluyorlardı.
İki gazetecinin, gözaltına alınmalarından bu yana ilk kez Reuters tarafından tutulan avukatları ve aileleri ile görüşmelerine izin verildi.
İki gazeteci, Rakhine eyaletinden yaklaşık 655 bin Rohingyalı sığınmacının ülkeyi terkederek komşu Bangladeş'e geçmelerine neden olan olaylara ilişkin haber yapıyordu.
Muhabirler, 12 Aralık’ta polis memurlarıyla akşam yemeği yemek üzere buluştuklarında tutuklandı.
Muhabirler gözaltı süresi boyunca kötü muamele görmediklerini söylediler.
Wa Lone, “Elimizden gelen en iyi şekilde yüzleşeceğiz, çünkü hiçbir zaman yanlış bir şey yapmadık. Medya yasasını ve ve etik kuralları hiç bir zaman ihlal etmedik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Reuters'dan yapılan açıklamada, iki muhabirin yalnızca görevlerini yerine getirdiğini ve serbest bırakılmaları gerektiğini vurgulandı.
Birleşmiş Milletler, İngiltere ve Kanada da dahil olmak üzere dünyanın önde gelen bazı ülkelerinden hükümet yetkilileri ile BM üst düzey yetkilileri, muhabirlerin serbest bırakılmasını isteyen açıklamalar yaptılar.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,