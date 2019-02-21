Myanmar'daki infazı ortaya çıkaran gazetecilere ödül

Myanmar () – Gazeteciler Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, Myanmar güvenlik güçleri tarafından öldürülen Rohingyalı 10 Müslümanın infazını açığa çıkardıkları ‘Myanmar’da katliam’ haberi için prestijli bir gazetecilik ödül olan ‘George Polk Ödülü’ ile ödüllendirildi.



Reuters için çalışan gazeteciler Lone ve Soe Oo, Myanmar güvenlik güçleri tarafından, Myanmar’ın batısında bulunan Arakan eyaletinde Inn Din adlı kasabada öldürülen Rohingyalı 10 Müslümanın infazını araştırdıkları sırada gözaltına alınmış ve uzun ve tartışmalı bir mahkeme sürecinden sonra serbest bırakılmaları için verilen küresel mücadeleye rağmen tutuklanmıştı.



Gazetecilerin açığa çıkardığı bu infazlar sonrası, Myanmar ordusu bu katliamı doğrulamış ve olaya karışan 7 asker 10 yıl hapis ile cezalandırılmıştı.

Bir yıldan fazla bir süredir ülkenin resmi sırlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Myanmar’da hapis yatan gazeteciler, 'dış haber' kategorisinde, yaptıkları araştırmalar ve gösterdikleri cesaret ile ABD’de bulunan Long Island Üniversitesi tarafından verilen prestijli bir gazetecilik ödülü olan ‘George Polk Ödülü’ ile ödüllendirildi.