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Müzisyen çift ve bebekleri uçak kazasında hayatını kaybetti
Ödüllü İngiliz besteci Jonathan Goldstein, BBC Konser Orkestrası üyesi eşi Hannah ve bebekleri, İsviçre’den İtalya’ya seyahat ettikleri sırada bulundukları uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetti. Londra’da yaşayan ödüllü...
DIŞ HABERLER 27.08.2019, 15:02
Ödüllü İngiliz besteci Jonathan Goldstein, BBC Konser Orkestrası üyesi eşi Hannah ve bebekleri, İsviçre’den İtalya’ya seyahat ettikleri sırada bulundukları uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetti.
Londra’da yaşayan ödüllü İngiliz besteci Jonathan Goldstein, BBC Konser Orkestrası üyesi eşi Hannah ve bebekleri, İsviçre Alpleri’nde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetti. Ailenin uçağı, pazar günü İsviçre’den İtalya’ya seyahat ettikleri sırada, Pennine ve Lepontine Alpleri arasında yüksek bir dağ geçidi olan Simplon Geçidi’nde düştü.
Yetkililer, uçağın sabah kalktığını, bir saat sonra da İtalya sınırına yakın bir yerde düştüğünü ve alev aldığını duyurdu. Ayrıca, hemen olay yerine gönderilen bir acil durum helikopterinin yangını söndürdüğü ve ardından cesetlerin uçaktan çıkarıldığı bildirildi.
Öte yandan, uçağı kimin kullandığı ve kazanın nedenin bilinmediği belirtildi.
Londra’da yaşayan ödüllü İngiliz besteci Jonathan Goldstein, BBC Konser Orkestrası üyesi eşi Hannah ve bebekleri, İsviçre Alpleri’nde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetti. Ailenin uçağı, pazar günü İsviçre’den İtalya’ya seyahat ettikleri sırada, Pennine ve Lepontine Alpleri arasında yüksek bir dağ geçidi olan Simplon Geçidi’nde düştü.
Yetkililer, uçağın sabah kalktığını, bir saat sonra da İtalya sınırına yakın bir yerde düştüğünü ve alev aldığını duyurdu. Ayrıca, hemen olay yerine gönderilen bir acil durum helikopterinin yangını söndürdüğü ve ardından cesetlerin uçaktan çıkarıldığı bildirildi.
Öte yandan, uçağı kimin kullandığı ve kazanın nedenin bilinmediği belirtildi.
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