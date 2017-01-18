Musul'un doğusu IŞİD’den tamamen kurtarıldı (2)

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Edip Sönmez / İstanbul, 18 Ocak, () - Irak ordusu özel kuvvetlerinin, doğu Musul’un tüm bölgelerini IŞİD militanlarından temizledikleri açıklandı.

Irak ordusunda görevli Korgeneral Talip Şagati, terörle mücadele birimlerinin öncülüğünde IŞİD’e karşı üç aydır devam eden çatışmanın ardından, kentin Dicle nehrinin doğusunda kalan kısmının kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini açıkladı.

Korgeneral Şagati, “Bugün Musul’un doğu kıyısının kurtarılmasını kutluyoruz” derken, halen teröristlerin elinde olan batı yakasının ele geçirilmesinin artık kolay olacağını söyledi. Ancak, batı yakasında sivil nüfusun daha kalabalık olmasının askeri operasyonlar adına sorun yaratabileceği de belirtiliyor.

Musul’u doğu ve batı olmak üzere ikiye bölen Dicle nehri üzerinde yer alan köprüler, ABD hava kuvvetleri tarafından bombalanarak yıkılmış, böylece IŞİD’in doğuya takviye kuvvet aktarmasının önüne geçilmişti.

Operasyonun kentin batısında da başarıya ulaşması durumunda, IŞİD terör örgütü Irak’tan çok büyük ölçüde silinmiş olacak. Irak ordusuna özel kuvvetlerin ve polislerinin destek verdiği harekatta, ordu kuzeyden, özel kuvvetler doğudan, federal polisler ise güneyden saldırıyor. Askeri kaynaklardan yapılan açıklamada, ordunun kuzeydoğu kesimlerdeki Kadiya ve El Arabi mahallelerinde halen bulunan teröristlere karşı ilerleyişini sürdürdüğü ifade edildi.

Musul’un Batısında IŞİD Hedefleri Vuruluyor

Başbakan Haydar Eli İbadi de dün akşam yaptığı açıklamada, Musul harekatının IŞİD’i ciddi şekilde zayıflattığını ve ordunun artık Musul’un batısına hareketlendiği bildirmişti.

Son günlerde kentin batısına yönelik hava saldırıları artırılarak terör hedefleri vuruluyor. Kent içindeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, füze saldırılarıyla Yarmuk ilçesindeki silah depoları ve teröristlerin patlayıcı imalatı için kullandıkları atölyelerin yanı sıra, iki bomba yüklü araç da imha edildi.

Reuters’a göre El Cedide Mahallesi gibi bazı bölgelerde, taarruzlar sırasında sivil kayıpların da yaşandığı bildirildi.