Edip Sönmez / İstanbul, 18 Ocak, () - Irak ordusu özel kuvvetlerinin, Musul’un doğusundaki tüm bölgeleri IŞİD militanlarından temizledikleri açıklandı. Irak ordusunda görevli Korgeneral Talip Şagati, terörle mücadele birimlerinin öncülüğünde IŞİD’e karşı üç aydır devam eden çatışmanın ardından, kentin Dicle nehrinin doğusunda kalan kısmının kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini açıkladı.
Musul'un doğusu IŞİD’den tamamen kurtarıldı (1)
Edip Sönmez / İstanbul, 18 Ocak, () - Irak ordusu özel kuvvetlerinin, Musul’un doğusundaki tüm bölgeleri IŞİD militanlarından temizledikleri açıklandı. Irak ordusunda görevli Korgeneral Talip Şagati, terörle mücadele birimlerinin öncülüğünde...
18 Ocak 2017 Çarşamba 16:54
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