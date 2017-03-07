Musul'un batı yakası da IŞİD'den temizleniyor

Ahmet Haşim Muhtaroğlu / Tuzhurmatu, 7 Mart () - Irak'ta Musul'un batı yakasında operasyonlar devam ediyor. Güvenlik güçleri kentin batı yakasındaki El Sumud Mahallesi ile bir köprünü tamamen kontrol altına aldığı bildirildi.

Güvenlik güçleri ayrıca El Mansur mahallesine girildiğini ve IŞİD'e karşı operasyonların diğer mahallelerde de devam ettiği bildirdi. Savaş medya ağı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, terörle mücadele güçlerinin El Sumud mahallesini tamamen geri aldığı ifade edildi. Açıklamada, terörle mücadle güçlerinin El Mansur mahallesine girdiği ve güvenlik güçlerinin El Hurriye köprüsünü ele geçirdiği belirtildi. Bu arada Irak savaş uçaklarının Musul'un El Devvase mahallesinde düzenlediği hava saldırıları sonucu 60'tan fazla IŞİD teröristinin öldürüldüğü belirtildi. Hava saldırılarında, IŞİD'e ait bir bombalı araç,iki motosiklet ve barınma yerleri imha edildi. Federal polis güçleri komutanı Orgeneral Raid Şakir Çevdet yaptığı açıklamada, federal polis güçlerinin El Denedan,El Devvase ve Nebi Şit mahallelerinde IŞİD'e karşı savaşın yeniden başladığını ifade etti. Orgeneral Cevdet, hava güçlerinin desteği ile El İgeydat mahallesinde ilerleme kaydedildiğini aktardı. Orgeneral Cevdet, güvenlik güçlerinin hükümet binalarının bulunduğu bölgeyi de kuşatma altına aldığını bildirdi.



Görüntü dökümü/////////

Tv kaydı görüntüler

Musul'da IŞİD elindeki bölgelere operasyon anı

Çatışmadan kareler

Bombalı araçla saldırı anı ve yükselen duman

Güvenlik güçlerinin ilerlemesi