Musul Havalimanı IŞİD’den geri alındı
Irak Televizyonu’nun duyurduğu habere göre Irak Ordusu Musul Havalimanı’nı ele geçirmek üzere başlattığı saldırıda Musul havalimanının içindeki binaların kontrolünü ele geçirdi. Pazar günü başlatılan operasyondan günler...
23 Şubat 2017 Perşembe 13:28
Irak Televizyonu’nun duyurduğu habere göre Irak Ordusu Musul Havalimanı’nı ele geçirmek üzere başlattığı saldırıda Musul havalimanının içindeki binaların kontrolünü ele geçirdi. Pazar günü başlatılan operasyondan günler sonra, Irak’ın ikinci büyük kenti olan Musul Havalimanının IŞİD’den temizlendiği bildirilirken, Irak Ordusu’nun Musul’da ilerleyişi devam ediyor.
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