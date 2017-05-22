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Münih’te 19 Mayıs şenliği

Ahmet Yıldırım / 22 Mayıs ()-  19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Almanya'nın Münih kentinde iki gün süren etkinlikle kutlandı. Üç Beş Kişi Halk Hareketi tarafından organize edilen kutlama Münih Westpark’ta gerçekleştirildi....

Münih’te 19 Mayıs şenliği

Ahmet Yıldırım / 22 Mayıs ()-  19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Almanya'nın Münih kentinde iki gün süren etkinlikle kutlandı. Üç Beş Kişi Halk Hareketi tarafından organize edilen kutlama Münih Westpark’ta gerçekleştirildi. Piknik havasında geçen 19 Mayıs kutlamasında 7’den 70’e herkes eğlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından büyüklerin ve küçüklerin spor aktiviteleri neşeli dakikalara sahne oldu.  

Etkinlikte izci okulu öğrencilerinin okuduğu şiirler ve folklor gösterisi büyük beğeni kazanırken, yerel sanatçıların müzikleri eşliğinde halaylar çekildi. Festivalin final konserinde Yusuf Eröksüz, Selami ve Devrim Nogay sahne aldı.

Stantlarda takdim edilen lezzetler, Alman ve Türk konuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Resmiyetten uzak

19 Mayıs kutlamalarına iki günlük süre içerisinde üç bine yakın kişinin katıldığını belirten Üç Beş Kişi Hareketi Başkanı Levent Ekiz, kutlamalarının resmiyetten uzak, samimi bir ortamda gerçekleştiğini, bunun da halkın milli bayramlarına kendiliğinden sahip çıktığını gösterdiğini söyledi. 

Görüntü dökümü

Etkinlikten detaylar

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