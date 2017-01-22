Münih'te Alperen Ocağı’na saldırı (2)

Temel Elcivan / Berlin, 22 Ocak () - Bir süredir Almanya'da bazı UETD ve DİTİB Cami derneklerine yapılan çirkin saldırıların bir benzeri dün akşam Münih'te bulunan Alperen Ocağı'na gerçekleştirildi.

Münih Alperen Ocağı tarafından yapılan açıklamada, gece yarısı 01:00-04:00 arası Münih Alperen Ocakları terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırıya uğradığı söylendi. Ocak tarafından paylaşılan resimlerde, saldırıyı gerçekleştirenlerin camı kırarak içeri girip duvarlara PKK ve Apo yazıları yazdığı görüldü. Türk Bayraklarını yerlere atan saldırganların, duvarda asılı olan Atatürk posterinin üzerine spreyle çarpı işareti çizdiği görüldü. Tamamen dağıtılan dernekte, çeşitli evraklar ve dernek kasasının çalındığını belirten Alperen Ocağı’nda halılara yumurta kolileri atıldı. Olay yerine gelen polis inceleme yaparak, parmak izi aldı ve suçluların yakalanması için soruşturma başlatılacağını söyledi.

Saldırıya uğrayan Münih Alperen Ocağı'nın bağlı bulunduğu Avrupa Türk Birliği (ATB) Genel Başkanı Erol Yazıcıoğlu burada yaptığı konuşmada, “Sabah saat altıda teşkilat başkanı arayıp bu saldırıyı bildirir bildirmez, yola çıktım ve buraya geldim. Öncelikle teşkilatımızda görev yapan dava arkadaşlarımıza çok geçmiş olsun“ dedi. Yazıcıoğlu, şöyle devam etti: “Tabi bu tür saldırılar yeni değil, daha önceleri de buna benzer saldırılar oldu. Ama şu bilinmelidir ki federasyonumuz ATB, Alman hukuklarına göre kurulmuş bir çatıdır, teşkilatlarımız da aynı şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çirkin olayı yapanların takip işi, Alman güvenlik birimlerin görevidir, biz de Alman polisine güveniyoruz, güvenmek zorundayız. Ama bu örgüt ve mensuplarına bu serbestlik verilmemiş olsaydı, hoşgörü gösterilmeseydi bu tür insanlarımızın huzurunu kaçıracak eylemlerde bulunamazlardı. Başta Münih teşkilatımız olmak üzere, dava arkadaşlarımızı camiamızı, Avrupa'daki teşkilatlarımızı, bu konuyla ilgili sağduyulu davranmalarını bekliyorum. Kesinlikle bu oyunlara gelmemeliyiz. Teşkilatlarımızı sağduyu hareket etmelerini, bizler sokak insanları değiliz, bizlerin amaçları çok farklı. Bizim köklerimizde belli, dallarımız da belli. Bunu herkesin bilmesi gerekmededir. Bizleri başkalarıyla karıştırmasın, ancak bu sırf bizim ocağa yapılmış bir saldırı da değil, tüm sivil toplum kuruluşlarına yapılmıştır. Daha önce diğer kurumlara yapıldığında biz, o saldırıları da aynı şekilde kınamıştık. Bir oyuna çekilmek istenebiliriz ancak biz bu oyunlara gelmeyiz, Nizami Alem çok farklı bir davadır, şehit liderimizin yolunda yürümeye devam edeceğiz.” diyerekonuşmasını tamamladı.

Saldırıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, ATB Genel Başkanı Erol Yayıcıoğlu'ndan önce konuşan Münih Alperen Ocağı Başkanı Emin Aygün ise, “Teşkilatımıza yönelik yapılan bu ilk saldırı değil. Daha öncede benzer şekilde, duvara yazı yazarak Molotof kokteyl saldırısı gerçekleştirmişlerdi. Bu seferde bu saldırıyı yapmışlardır. Bu olaylar bizi yıldırmayıp, aksine çalışma şevkimizi artıracaktır. Alman makamlarını, bu terör örgütünün yandaşlarına karşı daha ciddi önlem almalarını öneriyoruz. Üye ve dava arkadaşlarımız provokeye gelmemeleri gerekmektedir, suçluları takip etme işi polisin görevidir“ açıklamasında bulundu.

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