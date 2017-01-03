”Muhteşem ruh hali” yazdı ölüm onu ilk yurt dışı seyahatinde yakaladı

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişi arasında bulunan Azerbaycan asıllı Rus vatandaşı Nuran Gasanova İstanbul'a uçmadan önce Bakü havaalanından yaptığı paylaşımında "Muhteşem ruh hali" başlığı ile konumunu paylaştığı ortaya çıktı.

Rus Komsomolskaya Pravda gazetesinde yer alan habere göre İstanbul'da yeni yıl kutlamalarını kana bulayan teröristin kurşunları hayatında ilk defa yurt dışına çıkan 28 yaşındaki Rus vatandaşı Nuran Gasanova'ya da isabet etti. Gazete Hasanova'nın, Bakü'de yaşadığını ve oradan İstanbul'a uçtuğu için ilk tespitlerde Türk yetkililerin Azerbaycan uyruklu sandığı genç kızın evrak kontrollerinden sonra Rus vatandaşı olduğunun ortaya çıktığını yazdı.

Arkadaşları Nuran Gasanova'nın bu ilk yurt dışı seyahati olduğunu belirtirken, onun uzun zamandır yurt dışına gitme hayalleri olduğunu ancak bir türlü gerçekleştiremediğini söylediler. İstanbul'a gitme fikrini ise yılbaşından bir kaç hafta önce aldığını belirten genç kızın arkadaşları, yeni yılı nasıl karşılarsan öyle devam eder düşüncesi ile Nuran'ın 2017'nin hayatında önemli bir yer alması için İstanbul'a gittiğini belirttiler.

Terör kurbanı Nuran'ın kız arkadaşı Svetlana'nın gazeteye şöyle konuştu:

"O Rus vatandaşıydı ve Bakü'de yaşıyordu, onun için o, vizesiz ülkeleri tercih etmek istiyordu. Ve onun tercihi Türkiye oldu. Aman allahım! Keşke oraya gitmeseydi. Nuran çok nazik ve hayat dolu en zor durumlarda yardım eden bir kişiliğe sahipti. Zamanımızda çok az inanabileceğin gerçek arkadaş bulabilirsiniz, Nuran işte öyle birisiydi"

Haberde ayrıca Gasanova'nın Facebook'un da paylaştığı resimleri de yayınlayan gazete, genç kızın İstanbul'a uçmadan önce Bakü havaalanından yaptığı paylaşımında "Muhteşem ruh hali" başlığı ile konumunu paylaştığına da yer verdi.