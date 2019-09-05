Muhammed Mursi'nin oğlu kalp krizi sonucu öldü
Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mısır'ın darbeyle görevden alınarak tutuklanan, bu yıl içerisinde de çıkarıldığı duruşma sırasında ise fenalaşan ve hayatını...
Mısır'ın darbeyle görevden alınarak tutuklanan, bu yıl içerisinde de çıkarıldığı duruşma sırasında ise fenalaşan ve hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin en küçük oğlu Abdullah Mursi hayatını kaybetti.
Mursi ailesi, 24 yaşındaki Abdullah Mursi'nin kalp krizi sonucu öldüğünü duyurdu. Abdullah Mursi'nin araç kullandığı sırada göğsünde hissettiği ağrı sonrası, kısa süre sonra hayatını kaybetti.
Muhammed Mursi, demokratik yollarla iktidara gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuş, Mursi, 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmış ve ardından tutuklanmıştı. Askeri yönetim Mursi'nin üyesi olduğu Müslüman Kardeşler hareketini 'terör örgütü' ilan ederek, bir çok üyesini gözaltına almıştı. Mahkemeye çıkarılan bu kişiler idam cezalarına çarptırılmıştı.
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