Moskova’dan Atina’ya sert tepki

Io Chokona / Atina, 11 Temmuz () - Rus haber ajansı İnterfax’a dayanan Kathimerini gazetesine göre Yunanistan’ın iki Rus diplomatı sınır dışı etmesine Rusya Dışışleri Bakanlığı’ndan “Rusya’nın aynı şekilde karşılık vereceği” açıklandı.

RIA haber ajansına göre Rusya’dan da iki Yunan diplomatının sınır dışı edilmesi gerektiğini ifade eden Rusya Ulusal Egemenliği Koruma Komitesi Başkanı Andrey Klimov “Böyle durumlarda karşılıklı hareketler yapılır” dedi