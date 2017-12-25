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Moskova’da otobüs yaya geçidine girdi

Moskova'nın batısındaki bir metro istasyonu yakınında bir otobüs yayaların arasına daldı, olayda 5 kişi öldü 15 kişi ise yaralandı. Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otobüs, Slavyanskiy bulvar metro istasyonu yakınındaki Gerasima Kurina...

Moskova’da otobüs yaya geçidine girdi
Moskova'nın batısındaki bir metro istasyonu yakınında bir otobüs yayaların arasına daldı, olayda 5 kişi öldü 15 kişi ise yaralandı. Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otobüs, Slavyanskiy bulvar metro istasyonu yakınındaki Gerasima Kurina caddesindeki altgeçide girdi. Kazada olay nedeni henüz belirlenemezken otobüsün frenlerinin patlaması sonucu, yaya geçidine girdiği ihtimali üzerinde duruluyor. Otobüsün yaya geçidine girdiği dakikalarda cadde oldukça kalabalıktı, ilk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Görüntü Dökümü:

Kaza sonrası alt geçide giren otobüsün görüntüsü

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