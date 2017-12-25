Moskova’da otobüs yaya geçidine girdi

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Kaza sonrası alt geçide giren otobüsün görüntüsü
Moskova'nın batısındaki bir metro istasyonu yakınında bir otobüs yayaların arasına daldı, olayda 5 kişi öldü 15 kişi ise yaralandı. Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otobüs, Slavyanskiy bulvar metro istasyonu yakınındaki Gerasima Kurina...
25 Aralık 2017 Pazartesi 15:42
Görüntü Dökümü:
Kaza sonrası alt geçide giren otobüsün görüntüsü
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