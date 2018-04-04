Moskova’da bir AVM’de yangın çıktı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 4 Nisan () - Moskova’nın doğusunda bulunan, 2009 yılından itibaren faaliyet gösteren dört katlı ve toplam alanı altı bin metrekare olan Persey Dlya Detey”alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Rus haber ajansı Ria Novosti’de yer alan, Moskova acil servislerden bir kaynağa dayanarak yapılan haberde, yangının ikinci zorluk seviyesi olarak değerlendirildiği ve yangının 80 metrekarelik alana yayılmış olduğu belirtildi.

Son verilere göre, AVM’de çalışan bir yetkili hayatını kaybettiği ve üç itfaiye görevlisinin yaralandığı yangının söndürüldüğü açıklandı.