Moskova Yunus Emre Kültür Merkezi açıldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Mart () - Moskova Yunus Emre Kültür Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Rusya’nın kültür diplomasisi kurumu Rossotrudniçestvo Başkanı Eleonora Valentinovna Mitrofanova, Azerbaycan Büyükelçisi Polat Bülbüloglu’nun ve çok sayıda iş ve eğitim sektöründen davetlinin katıldığı bir programla açıldı. (Fotoğraflı)