Moskova, Washington’un yaptırımlarına yanıt verecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Aralık () - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Washington’un düşmanca adımlarına yanıt vereceğini bildirdi.

ABD, Rusya’nın Amerika’daki seçimlere karışması sebebiyle yaptırım uygulayabileceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ABD’nin mevcut yönetiminin 6 ay önce bu yalan haberi kendine uygun adayın başkan seçilmesi için başlattığını, şimdi ise kendi çöküşü için bahane aradığı ifadelerini kullandı. Açıklamada, Barack Obama yönetiminin gitmeden önce Rusya ile ilişkiler için kötü şeyler yapmaya çalıştığı da öne sürüldü.

Açıklamada, “Rusya’yı bir kez daha yaptırımları genişletmekle korkutuyorlar. Washington gerçekten yeni düşmanca adımlar atarsa, cevabını alırlar ” denildi.