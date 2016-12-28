Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Suriye’deki Rus Büyükelçiliği’ne havan topu saldırısı
Suriye’deki Rus Büyükelçiliği’ne havan topu...
CHP: Asgari ücret 1750 lira olmalı
CHP: Asgari ücret 1750 lira...
Erdoğan'ı üzen geri kalmış 2 konu: Eğitim, Kültür ve Sanat
"Eğitim ve Kültür Sanat'ı geri...
Hac başvuruları başladı
Hac başvuruları başladı

Moskova: Washington düşmanca adım atarsa cevabını alır

Moskova, 28 Aralık, () - Rusya Dışişleri Bakanlığı Bilgi Departmanı, Moskova'nın ABD seçimlerini 'hack'leyerek manipüle ettiği iddiası üzerinden yaptırım uygulanması durumunda, "Washington'un düşmanca adımlarına yanıt vereceklerini"...

Moskova: Washington düşmanca adım atarsa cevabını alır

Moskova, 28 Aralık, () - Rusya Dışişleri Bakanlığı Bilgi Departmanı, Moskova'nın ABD seçimlerini 'hack'leyerek manipüle ettiği iddiası üzerinden yaptırım uygulanması durumunda, "Washington'un düşmanca adımlarına yanıt vereceklerini" bildirdi.

ABD'nin, ülkedeki seçimlere Rusya'nın müdahale etmesi sebebiyle yaptırım uygulayabileceğini bildirmesi üzerine, Rusya Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD'nin mevcut yönetiminin 6 ay önce bu yalan haberi kendine uygun adayın başkan seçilmesi için başlattığı, şimdi ise kendi çöküşüne bahane aradığı" ifadelerini kullandı. Bakanlık ayrıca, Barack Obama yönetiminin görevden ayrılmadan önce Rusya ile ilişkiler adına kötü şeyler yapmaya çalıştığını belirtti.

Açıklamalara şu şekilde devam edildi: "Rusya'yı bir kez daha yaptırımları genişletmekle korkutuyorlar. Washington gerçekten yeni düşmanca adımlar atarsa, cevabını alırlar."

ABD Başkanı Obama, seçimlerin dijital kayıtlarına yapılan siber saldırının kaynağının bulunması adına daha önce ülkesinin istihbarat servislerine talimat vermişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55