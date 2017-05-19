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Moskova, otopark ve ulaşım projelerinde uluslararası ödül aldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Mayıs () – Moskova ilk kez Global Public Transport Awards yarışmasında otoparkların organizasyonu ve ulaşım projeleri için Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) ödülünü aldı. Şehir İnşaat Politikası...

Moskova, otopark ve ulaşım projelerinde uluslararası ödül aldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Mayıs () – Moskova ilk kez Global Public Transport Awards yarışmasında otoparkların organizasyonu ve ulaşım projeleri için Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) ödülünü aldı.
Şehir İnşaat Politikası Kompleksi Basın Servisi UITP Genel Sekreteri Alan Flaush’un sözlerini şu şekilde aktardı:
“Bize gelişmiş park alanının kurulması, Moskova Merkez Çemberi’nin yolcu demiryolu altyapısının hayata geçirilmesi ve Moskova’nın ulaşımının gelişim stratejisi gibi ciddi başarılar sundular.”
Bağımsız Ulaşım Şirketi TomTom’un verilerine göre, 2012 yılında Moskova’da trafikteki zaman kaybı yüzde 57 seviyesindeyken 2016 yılında yüzde 43’e geriledi.

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