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Moskova, NATO zirvesinden sürpriz beklemiyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Mayıs () – Rusya’nın NATO Daimi Temsilcisi Aleksandr Gruşko, Moskova’nın 25 Mayıs’ta Brüksel’de gerçekleşecek NATO zirvesinden sürpriz beklemediğini söyledi. Gruşko “Rossiyskaya Gazeta”ya yaptığı...

Moskova, NATO zirvesinden sürpriz beklemiyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Mayıs () – Rusya’nın NATO Daimi Temsilcisi Aleksandr Gruşko, Moskova’nın 25 Mayıs’ta Brüksel’de gerçekleşecek NATO zirvesinden sürpriz beklemediğini söyledi.
Gruşko “Rossiyskaya Gazeta”ya yaptığı açıklamada, “Bir sürpriz beklemek anlamsız. Zirvenin bu kadar ses getirmesi başta ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımıyla ilgili” dedi,
Gruşko şu şekilde devam etti:
“Zirvenin ana konusunun müttefiklerin askeri giderlerinin artırılması olacağı açıklandı. Müttefiklerin birçoğu için kolay olmayan askeri giderlerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) yüzde 2’sine çıkartılmasına ilişkin anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunun görüşülmesi bekleniyor.
Askeri bütçenin onlarca milyar euroyla doldurulmak istenmesinin nedeni anlamsız. Sadece bir şeyi biliyoruz, bundan başta ABD kazançlı olacak.”

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