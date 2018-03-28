Moskova NATO temsilcilerinin sayısının azaltılmasına yanıt verecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Mart () - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Rusya’nın NATO daimi temsilciliği yetkililerinin sayısının azaltılmasına "kesinlikle yanıt vereceği" uyarısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yapılan açıklamada, "NATO’nun bu adımı Avrupa’da güvenliğin zor durumu için gerekli olan Moskova ve NATO arasındaki diyaloğun başlama ihtimalini çok fazla kısıtlıyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, NATO’nun bu adımına kesinlikle bir yanıt verileceğinin altını çizildi.

NATO, Salı günü Rusya’nın daimi temsilciliği yetkililerinin sayısını 30’dan 20’ye düşürme kararı aldığını açıkladı.