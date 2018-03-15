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Moskova Londra'ya yanıt olarak Birleşik Krallık diplomatlarını gönderecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova,15 Mart () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Londra’ya yanıt olarak Birleşik krallık diplomatlarını sınır dışı edeceğini duyurdu. Lavrov bu önlemin ne zaman alınacağına ilişkin soru üzerine,...

Moskova Londra'ya yanıt olarak Birleşik Krallık diplomatlarını gönderecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova,15 Mart () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Londra’ya yanıt olarak Birleşik krallık diplomatlarını sınır dışı edeceğini duyurdu.
Lavrov bu önlemin ne zaman alınacağına ilişkin soru üzerine, “En yakın zamanda bunu uygulayacağız” dedi ve ekledi, “New York’da temsilcimiz Vasiliy Nebenzya bizim tavrımızı belirtip bizim adımıza yapılan kanıtsız suçlamalara kültürlü bir şekilde yanıt verdi ve soruşturma başlatılmasını teklif etti. Birleşik Krallık'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi bu teklifi reddetti.” 

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