Moskova "Kızıl Meydan"da yüzbinler toplandı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Mayıs () - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Rusya’nın başkenti Moskova’da Kızıl Meydan’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kızıl Meydan’da bir araya gelen yüz binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “1 Mayısınız kutlu olsun. İşçi ve Bahar Bayramı’nız kutlu olsun” dedi.

Aziz Basil Katedrali ve Kremlin Sarayı’nda yer alan Spasskaya Kulesi önünde pankartlar ve balonlar taşıyan kalabalık çok sayıda etkinliğe katıldı. (Fotoğraflı)