Moskova'da bomba ihbarı üç istasyonu boşalttı

Siyamend KAÇMAZ, RUSYA () - Moskova'nın merkezinde ve yan yana bulunan Kazan, Yaroslavl ve Leningrad tren istasyonlarından yaklaşık 3 bin yolcu ve görevli bomba ihbarının ardından tahliye edildi. Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan haberde, "Bomba ihbarı üzerine Kazan ve Leningrad tren istasyonlarından biner kişi, Yaroslavl tren istasyonundan 750 kişi tahliye edildi" denildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının çalışmalara başladığı ve ihbarı yapan kişinin kimliğinin tespit edileceği belirtildi. Bilindiği üzere bir çok ülkede meydana gelen patlamalar sonrası Rusya'da en ufak ihbar ve kuşku dahi yoğun güvenlik önlemlerinin ve kontrollerin yapılmasına neden oluyor. Rus polisi her ihbarı çok ciddi biçimde değerlendiriyor.