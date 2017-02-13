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Moskova, “Benim Sokağım” programına hazırlanıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Şubat () - Moskova İdari Teknik Denetleme Birliği Başkanı Dmitri Semenov Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile yaptığı görüşmede, Benim Sokağım–2017 programının hazırlık aşamasının...

Moskova, “Benim Sokağım” programına hazırlanıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Şubat () - Moskova İdari Teknik Denetleme Birliği Başkanı Dmitri Semenov Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile yaptığı görüşmede, Benim Sokağım–2017 programının hazırlık aşamasının başladığını bildirdi.

Semenov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Benim Sokağım” programı çerçevesinde Zaryadye, Bulvarnoye ve Sadovoye Koltso, Tverskaya Sokağı ve başkentin bazı diğer yapılarında rekonstrüksiyon çalışmalarının yapılacağını belirtti.

Daha önce Sobyanin, program çerçevesinde 80 sokak dahil olmak üzere kamuya açık 90 alanın geliştirileceğini ifade etti. Aynı zamanda 2017 yılında 49 yeni parkın oluşturulacağı da kaydedildi.

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