Moskova: ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye ordusunu vurması kabul edilemez

Moskova, 19 Mayıs () – Moskova’dan yapılan açıklamada , ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Perşembe günü Suriye ordusunu vurmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi.

RIA Novosti’ye konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov, “Suriye’de yaşanan her askeri aksiyon ülkede durumun daha kötüye gitmesini sağlıyor ve politik süreci de etkiliyor. Bu Suriye’nin egemenliğini ihlal eden bir saldırıdır ve kabul edilemez” dedi.

ABD öncülüğündeki koalisyondan yapılan açıklamada, ABD ve partnerlerine tehdit oluşturabilecek, rejim yanlısı güçlerin vurulduğu söylendi.