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Moody’s, 14 Rus bankası ve şirketinin reytingini arttırdı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Şubat () - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Rusya’da kayıtlı 14 banka ve şirketin reytingini olumsuzdan istikrarlıya değiştirdi. Söz konusu değişiklikler, Moody’s tarafından...

Moody’s, 14 Rus bankası ve şirketinin reytingini arttırdı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Şubat () - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Rusya’da kayıtlı 14 banka ve şirketin reytingini olumsuzdan istikrarlıya değiştirdi.

Söz konusu değişiklikler, Moody’s tarafından alınan, Rusya’nın reytingini olumsuzdan istikrarlıya değiştirme kararı sonrasında yapıldı. Reytingi değiştirilen şirketler arasında Sberbank, VTB, VTB 24, Gazprombank, Alfa Bank, Vneşekonombank yer aldı.

Moody’s ayrıca, Rusya’nın 12 şehir ve bölgesinin reytingini de ‘olumsuz’ seviyesinden ‘istikrarlı’ seviyesine yükseltmişti.

Moody’s, Rusya ekonomisinin iki yıl süren düşüşten sonra düzelmeye başladığını belirtti. 2016 yılının Nisan ayında Rusya’nın reytingi, Rusya ekonomisinde sorunlara yol açan petrol fiyatlarındaki düşüşten dolayı olumsuza düşürüldü.

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