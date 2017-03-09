Moldova'dan memurlara Rusya'ya gitmeme çağrısı

Moldova Hükümeti, Moldovalı bürokratların Rusya'ya girerken Rus sınır güvenlik görevlileri tarafından küçük düşürücü muamelelere tabi tutulduğunu, bu nedenle, bu durum düzelinceye kadar, memurlarına, Rusya'ya gitmeme çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Moldova Hükümeti'nden yapılan açıklamada, sadece son birkaç ay içinde Moldovalı üst düzey bürokratlardan 25 kişinin, Rusya'ya girişte Rus sınır güvenlik görevlileri tarafıdnan sorguya çekildikleri, arandıkları ve küçük düşürücü uygulamalara tabi tutuldukları bildirildi. Moldova Başbakanı Pavel Filip ile Moldova Parlamento Başkanı Adrian Kandu'nun Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Farit Muhammedşin'i çağırarak kendisine konuyla ilgili protesto notasının iletildiğinin belirtildiği açıklamada, ilişkilerdeki bu sorun düzelinceye kadar, Moldovalı memurlara, Rusya'ya gitmeme çağrısında bulunulduğu kaydedildi.