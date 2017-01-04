Moldova Cumhurbaşkanı, ayrılıkçı lideri ziyaret etti

Deniz Berktay / Kiev, 4 Ocak, () - Moldova'da kasım ayında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve geçtiğimiz hafta görevine resmen başlayan Rusya yanlısı İgor Dodon, ülkenin doğusunda yer alan ve 1990'ların başlarından bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçıların denetiminde bulunan Transdinyester bölgesine resmi ziyaret düzenleyerek, Transdinyester Lideri Vadim Krasnoselskiy ile biraraya geldi. Böylece sekiz yıl aradan sonra, bir Moldova cumhurbaşkanı ayrılıkçıların lideriyle ilk kez görüşme gerçekleştirmiş oldu.

Siyasi Meseleler Daha Sonraki Görüşmelere Bırakıldı

Ayrılıkçıların denetimindeki Bender kentini ziyaret eden Dodon, burada Transdinyester Lideri Vadim Krasnoselskiy ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Dodon, görüşmede karşılıklı serbest dolaşımın sağlanması, resmi belgelerin karşılıklı olarak tanınması gibi konuların ele alındığını, buna karşılık bölgenin statüsü gibi zaman gerektiren siyasi konuların bu görüşmede ele alınmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Dodon, yakın gelecekte Krasnoselskiy ile yeniden bir araya gelerek somut konuları ele almayı umduğunu kaydetti.

Moldova'nın doğusunda yer alan ve nüfusunun büyük çoğunluğunu Rus ve Ukraynalı gibi Slav kökenli etnik grupların oluşturduğu Transdinyester bölgesi, Moldova'da Romanya ile birleşme eğilimlerinin arttığı 1990'lı yılların başlarında, eski Sovyet Ordusu'na mensup askerlerin de desteğini alarak, Moldova'dan bağımsızlığını ilan etmişti.

Transdinyester bölgesi, eski Sovyet coğrafyasında Dağlık Karabağ, Abhazya, Güney Osetya ve Ukrayna'nın Donbas bölgesi ile birlikte, ayrılıkçı çatışmaların olduğu beş bölgeden biri olma özelliğini taşıyor.