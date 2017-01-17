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Moldova Cumhurbaşkanı: AB'yle ortaklık anlaşmasını feshedeceğiz

Deniz Berktay / Kiev, 17 Ocak, () - Moldova'da iki ay önce seçimleri kazanıp göreve başlayan ve Rusya yanlısı çizgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Moldova ile AB arasında imzalanan Ortaklık Anlaşması'nı feshetme niyetinde olduğunu...

Moldova Cumhurbaşkanı: AB'yle ortaklık anlaşmasını feshedeceğiz

Deniz Berktay / Kiev, 17 Ocak, () - Moldova'da iki ay önce seçimleri kazanıp göreve başlayan ve Rusya yanlısı çizgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Moldova ile AB arasında imzalanan Ortaklık Anlaşması'nı feshetme niyetinde olduğunu söyledi.

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, Moldova'nın iki yıl önce Avrupa Birliği'yle imzaladığı Ortaklık Anlaşması'nı feshetmeyi planladığını ifade etti. Moldova'nın bu anlaşmanın imzalanmasından sonra hem Rusya'da hem de Avrupa Birliği ülkelerinde ciddi ölçüde pazar kaybına uğradığını ifade eden Dodon, Moldova'da parlamento seçimlerinin ardından yeni parlamentoda çoğunluğun kendisini destekleyeceğini ve bu şartlarda, AB ile Ortaklık Anlaşması'nı feshetme imkanına kavuşacağını dile getirdi.

AB Bayrağını Kaldırtmıştı

İgor Dodon, geçtiğimiz aralık ayında cumhurbaşkanlığı görevine başlamasının hemen ardından, Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda dalgalanmakta olan AB bayrağını kaldırtmış ve bu durum, Moldova'daki AB yanlısı kesimlerin tepkisine neden olmuştu. Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ise, Moldova yasalarının resmi binalarda kendi ülkelerinin bayrağı dışında başka bir bayrağın asılmasına imkan vermediğini söylemişti.

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