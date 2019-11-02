Moğolistan’da 800 Çinli gözaltına alındı

Moğolistan polisi, siber suç soruşturması kapsamında yapılan kara para aklama operasyonunda 800 Çin vatandaşını gözaltına aldı.

Moğolistan yetkililerinin Perşembe günü yaptığı açıklamada, Moğolistan polisinin kara para aklama operasyonunda 800 Çin vatandaşını gözaltına alındığını belirtildi. Operasyon, başkent Ulanbator’un dört bölgesinde gerçekleşti. Gözaltına alınan şüphelilere ait yüzlerce bilgisayara ve 10 binin üzerinde cep telefonu SIM kartına el kondu. Şüpheliler; yasadışı kumar, dolandırıcılık, bilgisayar korsanlığı, kimlik hırsızlığı ve kara para aklama suçlamalarıyla mahkeme karşısına çıkacak. Gözaltına alınan Çinlilerin, ülkeye 30 günlük turist vizesiyle girdikleri belirlendi. Moğolistan Genel İstihbarat Dairesi'nden Gerel Doripalam, "Konuyu araştırıyoruz. Şüphelilerin, kara para aklama ile bağlantılı olduklarından şüpheleniyoruz” ifadelerini kullandı.

Ulanbator’daki Çin Büyükelçiliği’nin yaptığı açıklamada, “Moğolistan Polis Teşkilatı gerekli önlemleri aldı ve şu anda konu soruşturma sürecinde. Moğol makamlarıyla işbirliği yapılacak ve her iki taraf da bu konuda birlikte çalışacaklar” denildi.