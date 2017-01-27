Moğol antiloplarını vebadan kurtarmak için alarm verildi

İstanbul, 27 Ocak () - Yaklaşık 900 Sayga antilobunun Moğolistan’ın batısındaki Hovd şehrinde ölü bulunması üzerine ölü hayvanlardan alınan örnekler koyun-keçi vebasına (PPR) işaret etti.

PPR daha çok yerli koyun ve keçilerde görülen ve bulaştığı hayvanlarda yaklaşık yüzde 90’a kadar ölüme yol açan, oldukça öldürücü bir virüs. Yabani hayat riskleriyle mücadelede koyun-keçi vebasının 2030 yılına kadar tamamen bertaraf edilmesi için süren küresel kampanya aciliyet kazandı.

Daha çok koyun ve keçi gibi çiftlik hayvanlarını vuran hastalığın kökünün kurutulması için yapılan uluslararası taahhütler nesli azalmış Moğol antiloplarının toplu ölümleriyle aciliyet kazandı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) gıda güvenliğini tehdit eden ve ekonomik etkileri olan koyun-keçi vebasının kökünü 2030 yılına kadar kurutmak için çok boyutlu bir kampanya yürütüyor. Dünyadaki 2.1 milyar küçükbaş hayvanın yaklaşık yüzde 80’i bundan etkilenen bölgelerde yaşıyor ve dünyadaki yoksul kırsal kesimin üçte biri için bu hayvanlar çok önemli bir değer oluşturuyor. İlk olarak 1940’larda Fildişi Sahilleri’nde görülen PPR, şu an 75’ten fazla ülkeyi tehdit ediyor.

Salgının patlak verdiği bu dönemde FAO ve OIE acil olarak Hayvan Sağlığı Krizi Yönetimi Merkezi’ni Moğalistan’ın başkenti Ulan Batur’a doğru harekete geçirdi. Amaç hastalıkla ilgili gerekli tetkikleri yaparak epidemiyolojik duruma erişmek ve virüsü kontrol altına almak için acil ve orta vadeli çözümler üretmek. 11 milyondan fazla yerli küçükbaş hayvana bu kampanya çerçevesinde aşılama yapıldı.

OIE Genel Direktörü Monique Eloit yabani hayattaki hayvanların ne kadar korumasız olduğunun altını çizen sayga ölümlerinin “emsali görülmemiş ve kaygı verici bir gelişme” olduğunu söyledi. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün FAO ile birlikte Moğol hükümetine bu veba salgınıyla mücadele yardım etmek için yakından çalışacağını bildiren Eloit kriz yönetimi merkezinden uzmanların bir kaç güne kadar çalışmaya başlayacağını kaydetti. Eloit “Hastalığın hızlı ve felaket şekilde yayılmasından kaçınmak için veterinerlik hizmetleri ve yabani hayat yönetimi uzmanlarının yakın işbirliği çok önemli” dedi.

Bu hastalığa 2030 yılına kadar çözüm bulmak için FAO ve OIE 2016’da uluslararası geniş bir fikirbirliği inşa eden PPR Küresel ve Kökünden Çözme Programı (PPR-GEP) başlattı. 2017-2021’i kapsayan ilk aşamanın bütçesi yaklaşık 996 milyon Amerikan dolarından oluşuyor.

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