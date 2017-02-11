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Mogherini: ABD’nin Rusya’ya yaptırımlarının devamlılığından emin değilim

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Şubat () - Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırım politikasının devamlılığından emin olmadığını bildirdi. Beyaz...

Mogherini: ABD’nin Rusya’ya yaptırımlarının devamlılığından emin değilim

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Şubat () - Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırım politikasının devamlılığından emin olmadığını bildirdi.

Beyaz Saray’da önemli görüşmeler yapan Mogherini, tarafların, yaptırımların Minsk anlaşmalarının hayata geçirildiği süreye kadar korunması konusunda anlaştıklarını belirterek, “Fakat aynı pozisyonda kalmaya devam ederler mi bilmiyorum. ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon konuşmasında odada değildim” dedi.

Mogherini şu şekilde devam etti, “Bu konu sadece Avrupalılar için önem ifade etmiyor. Bu ABD için de önemli bir konu. Avrupalılar bu ilişkide tek olmaya devam edecek. Amerikalıların bu konuda aynı pozisyonda olup olmayacağını bilmiyorum, ama biz olacağız.”

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