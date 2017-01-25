Mogadişu’da büyük patlama

Ersin Arslan / Stockholm, 25 Ocak () – Somali’nin başkenti Mogadişu’da büyük bir patlama neydana geldi. Somali gazetelerinin ilk haberlerine göre bomba yüklü bir araçla başkentteki bir otele düzenlendiği belirtilen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olmasından korkuluyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre patlamanın sonrasında silahlı saldırganların otele girmesi ile silahlı çatışma sesleri duyuldu. Yerel gazeteler gazeteciler ile yerel politikacıların kaldığı belirtilen otelde ilk patlamanı ardından ikinci bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.