Mogadişu’da büyük patlama: 14 ölü

Ersin Arslan / Stockholm, 25 Ocak () – Sabah saatlerinde Somali’nin başkenti Mogadişu’da yerel politikacılar ile gazetecilerin kaldığı otele bomba yüklü araçla yapılan saldırı ve sonrasında otel içinde meydana gelen silahlı çatışmada ilk gelen bilgilere göre 14 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken El-Kaide bağlantılı aşırı dinci El- Shabab’ın gerçekleştirmiş olmasından şüpheleniliyor. İki hafta önce de El-Shabab’ın Ambassador Hotel’e düzenlediği silahlı saldırıda ikisi parlamento üyesi 15 kişi yaşamını yitirmişti.