Mogadişu'da son bir haftada 8'inci saldırı: 11 ölü, 16 yaralı

Müge YARIMBATMAN, () – Somali’de bir restoranın önünde bomba yüklü araç patladı. Patlamada, 11 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.



​11 ÖLÜ, 16 YARALI

Patlama yerel saatle 14:00'te başkent Mogadişu’da Mekke-i Mükerreme Caddesi üzerindeki 'Bilsan' isimli bir restoranın önünde meydana geldi. Bomba yüklü aracın patlaması sonrası çoğunluğu restorandaki müşteriler olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti. Yerel medya, saldırıda 16 kişinin de yaralandığını; yaralıların ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldıklarını duyurdu.

BİR HAFTADA 8 SALDIRI



Yerel medya, başkent Mogadişu'da sadece son bir haftada 8 saldırı meydana geldiğini patlamalarda 32 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Yerel basın, 21 Mart'ta patlayan bir aracın bir mühendisin ölümüne neden olduğunu; 23 Mart'ta Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı’na yönelik gerçekleştirilen saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini; yine aynı gün 2 farklı yerde yapılan bombalı saldırılarda 2 kişinin öldüğünü; 25 Mart'taki bomba yüklü bir araçla yapılan saldırıda bir üniversite görevlisinin öldüğünü; 26 Mart'ta yine bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 14 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini; dün meydana gelen bir patlamada ise bir kişinin öldüğünü yazdı.