Modi, Jammu ve Keşmir’e özel statü veren anayasa maddesini kaldırıyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bugün yaptığı basın açıklamasında Hindistan anayasasının Jammu ve Keşmir’e özel statü veren 370’inci maddesini kaldıracağını duyurdu.

Anayasanın 370'inci maddesinin bölgeye ayrılık ve terörizm getirdiğini belirten Modi, bu maddenin halk arasında onlarca yıl boyunca yapay bir duvar oluşturduğunu ifade etti. Başbakan Modi, “Bütün ülkede 370’inci maddenin var olduğu tek yer Jammu ve Keşmir’di, bu maddenin kaldırılmasına Sardar Patel’in doğum gününde karar verdim” dedi.

Sardar Vallabhbhai Patel, 1875-1950 yılları arasında yaşamış ve Hindistan’ın ilk başbakan yardımcısı görevini üstlenen ünlü bir politikacıydı. Hindistan’ın bağımsızlık lideri olarak bilinen Patel, birbirleriyle savaşan eyaletleri barıştırarak, Hindistan devletinin tek bir parça hale gelmesinde büyük çaba harcadı.

Jammu ve Keşmir’de yakın tarihte gerçekleşen seçime de vurgu yapan Başbakan Modi, “Şimdi Jammu ve Keşmir’de yeni bir siyasi istikrar dönemi başlayacak. Bireysel ve bencil sebeplerden dolayı hükümet kurma oyunu sona erecek, sınırlardaki ayrımcılık duygusu da azalacak” dedi.

Hindistan anayasasının 370’inci maddesi Jammu ve Keşmir bölgesine özel statü tanıyor. Bu bölgede yaşayan halk vatandaşlık, mülkiyet hakkı dâhil olmak üzere Hindistan’ın diğer vatandaşlarından farklı kanunlara tabi oluyordu. Ayrıca diğer eyaletlerde yaşayan Hindistan vatandaşları, bu bölgeden toprak veya mülk satın alamıyorlardı.