Mistura: Suriye çapında ateşkesi denetleyen bir mekanizma kurulmalı

Edip Sönmez / İstanbul, 23 Ocak, () – BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, “Suriye çapında ateşkesi denetleyen ve uygulayan bir mekanizma kurulması konusunda tarafların uzlaşması halinde, başarı şansının çok daha yüksek olacağını” belirtti ve garantör ülkeleri bu konuda adım atmaya çağırdı.

Suriye’de barışın sağlanması için Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleşen görüşmede konuşan BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, sürece katkısı olan taraflara teşekkür etti. “Buraya varmak kolay olmadı, biliyorum. Ama Suriye halkının büyük bir çoğunluğunun sizin buraya gelmenizden memnun olduğuna eminim,” diyen Mistura, “Halen anlaşmazlıklarımız olsa da, kendi görüşlerimizi birbirimizi aktarma fırsatı buluyoruz. Çatışmaları sonlandırmanın ve siyasi bir çözüm bulmanın tek yolu, Suriyeliler kendi aralarındaki müzakeredir,” ifadesinde bulundu.

Barada Vadisi’ndeki krize dikkat çekti

Suriye halkının bu şiddetin sona ermesine çok ihtiyacı olduğunun altını çizen Mistura, “Suriye halkının, uygarlığa pek çok önemli katkı sağlamış olan güzel ülkeleriyle gurur duyduğunu bildiğini” söyledi. Ateşkesten müzakere masasına kadar geçen süreçte Rusya, Türkiye ve İran’ın katkılarına değinen Mistura, özellikle Barada Vadisi gibi belirli noktalarda halen gerginlikler olduğunu, Şam halkının suya erişiminin tehlikeye girdiğini belirtti.

Şiddetin büyük ölçüde önlendiğini ancak daha da iyisini başarmaları gerektiğini söyleyen BM Suriye Özel Temsilcisi, sivil hayatları ve okul, hastane, şehir şebekesi, pazar yeri gibi yapıları korumanın önemini vurguladı.

“Erdoğan ve Putin’in açıkladığı bu ateşkesten çok umutluyuz”

“Sivilleri yiyecek ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarından mahrum bırakan şehir kuşatmalarının, kabul edilemez bir savaş yöntemi olduğunu” belirten Birleşmiş Milletler Temsilcisi Staffan de Mistura, “geçmişteki ateşkes teşebbüslerinin hepsi bozulduğu için, Erdoğan ve Putin’in açıkladığı bu ateşkese çok fazla umut bağladıklarını” söyledi.

“Garantör ülkeler ateşkesi denetleyen mekanizma kurmalı”

“Ülke çapında ateşkesi denetleyen ve uygulayan bir mekanizma daha önce olmadı,” diyen Mistura, tarafların böyle bir mekanizma üzerinde uzlaşması halinde başarı şansının çok daha yüksek olacağını belirtti; garantör ülkeleri bu konuda önlem almaya çağırdı. Mistura ateşkesin sağlamlaşması halinde, Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak belirlenmiş gruplarla daha etkili mücadele edilebileceğini hatırlattı.

“Suriyelilere ve buradaki, Astana’daki garantör ülkelere yardım edeceğiz, çünkü eğer Astana başarılı olursa, Suriye başarılı olur” şeklinde konuşan Mistura, “çatışmalara uzun vadeli çözüm askeri yöntemlerle değil, siyasi süreçlerle bulunabilir. İki taraf da bunu kabul etmeli ve askeri amaçlarından vazgeçmelidir” uyarısında bulundu.

Önce Astana’da barış, sonra Cenevre’de çözüm

Mistura, 2254 no’lu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı uyarında Suriye içi müzakerelere de Şubat ayında Cenevre’de başlamak istediklerini ifade etti. Mistura, Astana görüşmelerinin, Cenevre’de planlanan o görüşmeye hükümet ve muhalefet temsilcilerinin katılması hedefini gerçekleştireceğini umduğunu bildirdi. Mistura, “Astana’da düşmanlığın bitmesini temin etmek, Cenevre’yi de çatışmanın temelindeki esas sorunları çözmek hedefindeyiz” dedi.

“Mülteciler evlerine dönmeli, esirler serbest bırakılmalı”

Mistura konuşmasında ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Tüm Suriyelilerin arzusu olan hedefleri unutmayalım: Kaçırılan ve esir alınan insanların serbest bırakılması, Suriyeli mültecilerin ve ülke içinde göç eden sığınmacıların güvenle evlerine dönmesi, normal hayatın ve devlet kurumlarının tam işlemesi. Çünkü bir Libya daha istemiyoruz.”

Mistura son olarak, barışın sağlanmasından sonraki süreçte, uluslararası toplumun Suriye ekonomisini canlandırmak ve ülkeyi yeniden inşa etmek için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

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