Mistura'dan delegelere: Suriye'nin çocuklarını acıya mahkum etmeyin

Edip Sönmez / İstanbul, 23 Şubat, () - BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, hükümet delegeleri ve muhalefet temsilcileriyle resmi görüşme gerçekleştirdi. Cenevre'deki Birleşmiş Milletler ofisinde gerçekleşen görüşmeler için Mistura, "çözüme muhtaç olan Suriye halkı için tarihi bir an" yorumunu yaptı.

İki yanında tarafların temsilcileri bulunduğu halde konuşan Mistura, "ileriye doğru siyasi bir yol bulup bulamayacağımızı görmek için, bir fırsat penceresi açıyoruz" dedi.

"Suriye halkının tamamı, bu çatışmanın bitmesini istiyor, hepiniz de bunu biliyorsunuz," diyen Mistura, "İnsanlar acıların sona ermesini bekliyorlar. Bu kabustan çıkıp onurlu bir şekilde, gerçek ve normal bir hayat sürebilmenin hayalini kuruyorlar" ifadelerinde bulundu.

Yakın zamanda sağlanan kırılgan ateşkesin devam etmesinin önünde pek çok zorluk bulunduğunu belirten Mistura, ateşkesin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mistura'nın ayrı ayrı görüştüğü taraflar, bugün doğrudan birbirleriyle müzakere etmedi. Görüşmelerin birkaç tur halinde devam etmesi bekleniyor.

Toplanan delegelere, "birlikte çalışmayı deneyelim," çağrısında bulunan Mistura, "Bunun kolay olmadığını biliyorum" dedi. BM Temsilcisi taraflara, "Suriye'nin çocuklarını, gelecek nesillerini uzun yıllar süren acıya ve kanlı bir çatışmaya mahkum etmemek, sizin fırsatınız ve sorumluluğunuzdur," uyarısında bulundu.

"Görüşmelerin başarısız olması, daha fazla ölüm, daha fazla felaket demektir," diyen Mistura, "Ateşkesin devam etmesini umarken, bu sırada yapabileceğimizi pek çok iyi şey var," diye ekledi.

Mistura, önümüzdeki günlerde devam edecek görüşme turları sırasında ilerlemelerin kaydedileceğini umduğunu belirtti.

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Görüntü Dökümü:

- Mistura'nın görüşmedeki konuşması