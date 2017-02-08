Mısır’dan Trump’ın terör haberleri eleştirisine destek

James Archibald / Cape Town, 8 Şubat () – ABD Başkanı Trump’ın, terör saldırıları konusundaki haberlerin eksik bilgi içerdiği konusundaki eleştirilerine, batı medyasının yurtdışında yaşanan terör olayları hakkında eksik ve yönlendirici haberler servis ettiği söylenerek Mısır’dan destek geldi.

Pazartesi günü Beyaz Saray tarafından yayınlanan 78 terör saldırısını listeleyen açıklamada, Trump’ın daha öncesinde yaptığı suçlamaları devam ettirerek, bahsi geçen saldırılar hakkında eksik bilgi içeren haber yapıldığı belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin, Mısır’ın defalarca dile getirdiği kapsamlı, eş-güdümlü ve seçici olmayan ortak bir anti-terrör stratejisi oluşturma konusunda Mısır ile aynı fikirde olduğu söylendi. Beyaz saray tarafından yayınlanan listede yer alan 78 terör saldırısından dokuzunun Mısır’da gerçekleştirildiği belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüzü Ahmed Abu Zeid, bazı batılı medya organlarının terör haberleri yaparken sadece eksik bilgi vermekle kalmayıp, saldırının yaşandığı ülkelerin hükümetlerini suçlu gösterilirken, bazı ülkelere yönelik olarak ise uluslararası destek ve anlayış çağrısında bulunduğunu söyledi.

Verdiği örneklerde yüzlerce insanın hayatını kaybettiği St Peter Kilisesine yapılan bombalı saldırıdan bahseden Zeid, batılı medyanın olayı Mısır Hükümetinin güvenlik zafiyeti olarak resmettiğini söyledi.

Zeid, Mısır’ın uluslararası topluluklardan, terörle mücadelede konusunda büyük bir değişim görmeyi umduğunu tekrarladı.

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