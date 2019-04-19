Mısır’da yolcu treni raydan çıktı: 30 yaralı

Mısır () – Mısır’da Kefr Şeyh kentinde bir yolcu treni raydan çıktı, 30 kişi yaralandı.



Trenin vagonlarından birinde meydana gelen arıza sonrası raydan çıktığı açıklanan tren bir süre sürüklendikten sonra durdu. Devrilmeyen ancak ray dışına savrulan yolculardan 30 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Demiryolu yetkilileri bölgede çalışma yapıyor.





