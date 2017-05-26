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Mısır’da Kıptileri taşıyan otobüse saldırı: 23 ölü

Mısır’da Kıpti Hristiyanları taşıyan otobüse silahlı saldırı düzenlendi. Mısır Devlet televizyonu en az 23 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Mısır’ın Minye kentinde merkeze 220...

Mısır’da Kıptileri taşıyan otobüse saldırı: 23 ölü
Mısır’da Kıpti Hristiyanları taşıyan otobüse silahlı saldırı düzenlendi. Mısır Devlet televizyonu en az 23 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Mısır’ın Minye kentinde merkeze 220 kilometre uzaklıktaki St. Samuel Manastırına gitmek üzere yola çıkan Kıpti Hristiyanları taşıyan otobüse, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı. Sağlık Bakanlığı görgü tanıklarının, otobüse saldıranların askeri üniformalı ve birden fazla olduğunu aktardıklarını açıkladı.

Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan Mısır’da yaşayan Hristiyan cemaatini taşıyan Kafilenin 2 otobüsle yolculuk ettiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Nisan ayında Mısırdaki Hristiyan cemaate yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiş, İskenderiye’deki Tanya Klisesinde 21 kişi hayatını kaybetmiş, 50’den fazlası ise yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

Görüntü Dökümü:

Olay yeri Otobüs FOTOGRAF//////

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