Mısır’da iki ayrı terör saldırısında 14 kişi yaşamını yitirdi

Ersin Arslan / Stockholm, 9 Ocak () – Mısır’ın Sina Yarımadası’nda gerçekleştirilen iki ayrı terör saldırısında dokuz polis ile bir sivil yaşamını yitirirken, beş saldırgan ölü ele geçirildi. Saldırılarda en az 21 kişi de yaralandı.

Mısır haber ajansı MENA’nın duyurduğu habere göre ilk saldırı El-Ariş kenti yakınlarında El-Matafe kontrol noktasına 20 dolayında terörist tarafından roketatarlarla ve bomba yüklü bir kamyonetle gerçekleştirildi.

Mısır İçişleri Bakanlığı’ndan öğleden sonra yapılan açıklamaya göre bu saldırının hemen ardından teröristlerle çıkan çatışmada sekiz güvenlik görevlisi ile bir sivil yaşamını yitirirken 11 güvenlik görevlisi ile 10 sivil de yaralandı. Çatışmada beş terörist de öldürüldü.

İkinci saldırı ise Mısır Çevre Yolu’ndaki El-Masaid kontrol noktasına karşı gerçekleştirildi. Burada meydana gelen çatışmada ise bir güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada her iki saldırı ile ilgili teröristlerin yakalanması için geniş bir arama faaliyetinin devam ettiğini duyurdu.

Henüz hiç bir örgütün üstlenmediği saldırılar Mısır Ordusu’nun Sina Yarımadası’nda planlanmış terör saldırılarını önlediğini duyurmasından birkaç gün sonra gerçekleşti.

Son yıllarda Sina Yarımadası’nda Mısır Ordusu ile radikal dinci gruplar arasında sık sık kanlı çatışmalar meydana geliyor.