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Mısır’da bir fabrikada gaz deposu patladı: 8 ölü

Mısır () – Mısır’da gaz deposunun patlaması sonucu fosfat fabrikasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi hayatını kaybetti. Patlama, Mısır’da bulunan Süveyş şehrine bağlı Ein al-Sukhna’daki fosfatlı yapay gübre üreten bir fabrikada...

Mısır’da bir fabrikada gaz deposu patladı: 8 ölü

Mısır () – Mısır’da gaz deposunun patlaması sonucu fosfat fabrikasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

Patlama, Mısır’da bulunan Süveyş şehrine bağlı Ein al-Sukhna’daki fosfatlı yapay gübre üreten bir fabrikada meydana geldi. Yerel medya, gaz deposunun patlaması sonucu çıkan yangında en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralılar, olay yerine gelen acil durum ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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