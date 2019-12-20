Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs: Türkiye’yi engellemeliyiz

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası Mısır ve Rumların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanları, Türk planlarını engellemek amacıyla yapılacak eylemlerin koordinasyonu konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre üç Bakan, yapacakları çalışmalarla Türkiye'nin bölgede engellenmesini amaçlıyor.

Öte yandan Kıbrıs Rum yömetimi lideri Nikos Anastasiadis de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fatah Al Sisi ile telefonda görüştü. Anastasiadis ile Sisi arasında yapılan görüşmede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımları ve Türkiye ile Libya Ulusal Konsey Başkanı arasında imzalanan anlaşma konusu ele alındı.

'TÜRKİYE'YE KARŞI BİRLEŞTİLER'

Görüşme ile ilgili açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushos, Mısır Cumhurbaşkanı’nın söz konusu anlaşmayı kınadıktan sonra bunun herhangi bir olumlu sonuç doğurmadığını dile getirerek, Anastasiades ile buna benzer anlaşmaların engellenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması konusunda hem fikir olduğunu belirttiğini söyledi.

Sözcü, "Sisi'nin, Türkiye’nin Libya’da olası askeri varlığının bölgede istikrarsızlık tehlikesi doğurabileceğini " söylediğini kaydetti.