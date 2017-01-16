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Mısır'da mahkeme Kızıldeniz adalarının S.Arabistan'a verilmesini reddetti

İstanbul, 16 Ocak () – Mısır İdari Mahkemesi, Kızıldeniz’de bulunan iki adanın Suudi Arabistan kontrolüne verilmesini öngören hükümet düzenlemesini bozdu. Mısır hükümetinin, geçen Temmuz ayında aldığı, Kızıldeniz’de...

Mısır'da mahkeme Kızıldeniz adalarının S.Arabistan'a verilmesini reddetti

İstanbul, 16 Ocak () – Mısır İdari Mahkemesi, Kızıldeniz’de bulunan iki adanın Suudi Arabistan kontrolüne verilmesini öngören hükümet düzenlemesini bozdu.

Mısır hükümetinin, geçen Temmuz ayında aldığı, Kızıldeniz’de yer alan iki kayalık ada olan Tiran ve Senafir adalarının egemenliğini Suudi Arabistan’a verilmesini öngören kararı toplumda ses getirmişti.

Suudi Arabistan Kralı'nın daha önce açıkladığı planlara göre, Akabe Körfezinin girişinde bulunan iki yerleşimsiz ada, Kızıldeniz üzerinde kurulacak bir köprünün inşaatı için kullanılacaktı.

Mısır hükümetinin, Suudi Arabistan ile yaptığı ılan deniz sınırları anlaşmasının yasal olmadığına karar veren Mısır İdari Mahkemesi kararı bozdu.

(Fotoğraflı)

 

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