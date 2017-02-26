Mısır'da başkanlık dönem sınırını kaldırma teklifi

Edip Sönmez / İstanbul, 26 Şubat, () - Mısır milletvekilleri, Devlet Başkanı Sisi'nin bir kez daha başkan seçilebilmesinin yolunu açmak adına, en fazla iki dönem iktidar olabilme kanununun kaldırılması için çalışma başlattı.

2013 yılında Müslüman Kardeşler üyesi Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi'yi devirerek iktidar olan Abdülfettah El Sisi'nin, 2018'de seçimlerde yeniden aday olabilmesi adına çalışmalar başlatıldı. Önerge hazırlanması için bugün imza toplamaya başlayan vekiller, Sisi'nin mevcut anayasayla izin verilen sınırını aşmasının önünü açmak istiyor.

Darbeyle geldi, seçimleri kazandı

Arap Baharı kitlesel eylemlerinin ardından 2013'te darbeyle iktidar olan Sisi, Mursi'nin kurduğu rejimi ortadan kaldırmış, 2014'te düzenlenen devlet başkanlığı halk oylamasını da kazanarak dört yıllığına başkan seçilmişti. Demokrasi ve insan hakları kuruluşlarına göre Sisi, iktidarı süresince muhalefeti baskı altına aldı ve protesto haklarını ortadan kaldırdı.

Şu an 62 yaşında olan Sisi, 2018 seçimlerinde yeniden başkan olmak isteyip istemediğiyle ilgili henüz açıklama yapmasa da, daha önce "Mısırlıların iradesine saygı duyacağı" sözü vermişti.

Anayasada değişiklik yapılması gerekiyor

Mısırlı bağımsız milletvekili İsmail Nasreddin, anayasanın 140. maddesinin değiştirilmesi teklifini getiren imza kampanyasını başlattı. Nasreddin'in kampanyasında başarıya ulaşarak teklifi meclise getirebilmesi için, vekillerin yüzde 20'sinin imzasını alması gerekiyor. Meclisin üçte ikisinin evet oyu vermesi halinde de, anayasa değişikliği referanduma gidecek.

İsmail Nasreddin, Reuters'ın aktardığına göre basına yaptığı açıklamada, "Başkanın, makama istediği kadar kez adaylık koymaya hakkı olacak. Halkın da onu seçme ya da reddetme hakkı olacak," ifadelerini kullandı.

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